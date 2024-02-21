Российский военный блогер Андрей "Мурз" Морозов покончил с собой и оставил предсмертную записку в своем телеграм-канале "Нам пишут из Янины".

В ней он заявил, что его заставили удалить пост с заявлением о больших потерях армии РФ в Авдеевке.

Ведущие эфира "Соловьёв Live" обвинили его в предательстве и потребовали привлечь к ответственности.

Морозов говорит, что некий "товарищ полковник" заставил его удалить пост по приказу командования.

Официально смерть блогера не подтверждалась, но о ней пишут российские военные паблики.

Отметим, что этот случай довольно показателен с точки зрения изменения ситуации в российском информполе за последний год.

Ещё год назад в российских телеграм-каналах господствовала сплошная "зрада". Гиркин, Пригожин, десятки и сотни Z-пабликов критиковали командовании армии и власти РФ, предсказывали скорое поражение России в войне и наступление смуты (мы анализировали этот феномен).

Но после провала мятежа Пригожина (который, фактически, на почве этой критики и готовился) ситуация резко начала меняться. Значительная часть пабликов поменяла свою риторику, Пригожин погиб, Гиркин оказался в тюрьме.

В настоящий момент в прежнем "зрадном" формате работает лишь небольшая группа ранее близких к Пригожину пабликов, где продолжают критиковать командование, а иногда и Путина, публикуя сообщения в духе "на этих выборах нам голосовать не за кого. Нашего кандидата убили в августе 2023 года".