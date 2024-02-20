Появились сегодняшние фото авдеевской промзоны, захваченной россиянами.

Снимки публикуют российские телеграм-каналы.

На фотографиях можно увидеть, что территории предприятий, некогда размещавшихся в Авдеевке, превращены в руины бомбардировками и ударами артиллерии.

Грунт на обочинах дорог представляет собой рыхлую смесь зернозёма и бетонной крошки. Всюду разбросаны автомобильные покрышки, куски шифера, обрывки кровельного железа. В объектив не попало ни одного уцелевшего дерева - их кроны практически полностью отсечены осколками. На опорах высоковольных ЛЭП сорваны провода.

Бетонный забор на одном из снимков разбит до арматуры от действия взрыной волны и осколков разорвавшихся боеприпасов, его поверхность посечена осколками и элементами конструкций близлежащих зданий, разлетавшихся в момент разрыва боеприпасов.

Многоэтажные постройки превратились в груды кирпича и обломков. Остались стоять лишь отдельные несущие опоры былых зданий, отлитые из бетона особой прочности с глубоким армированием. Также попадаются несколько бетонных сооружений низкой этажности, где оказались не полностью разрушенными стены.

На одном из снимков запечатлена сгоревшая военная техника. Её принадлежность оценить крайне затруднительно.

Ранее появилось фото авдеевского коксохима с высоты птичьего полёта до отступления ВСУ из города.

Мы также публиковали фотографии разбитого боями Бахмута, который заняли россияне.