Военные на "Зените" к югу от Авдеевки попали в плен, потому что не получили вовремя приказ на отступление.

Об этом заявил главред сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

По его данным, командование было уверено, что будут введены резервы, которые "пробьют коридор".

"К сожалению, все это не было спланировано так, чтобы пробить коридор. Во время приказ на отход гарнизон "Зенита" не получил. И это основная причина этой трагедии. И не только этой, к сожалению", - заявил Бутусов.

В дальнейшем, предположительно, эти военные были расстреляны армией РФ, когда она зашла на их позиции.

Анализируя причины падения города в целом Бутусов упомянул, что армии РФ удалось совершить первый мощный прорыв на юге, "продавив с большими потерями порядки" 53-ей бригады в районе Царской Охоты.

"С юга противник также продавил там оборону 53-й бригады и очень глубоко охватил город с юга. То есть фактически уже занял район Царской охоты, даже за 9-ый квартал вышел. И фактически 110-я бригада уже не могла маневрировать силами, противник атаковал ее со всех флангов. И критический момент наступил", - заявил Бутусов.

По его мнению, тогда командование должно было усиливать войска в городе, строить новые линии обороны.

После этого 53-я бригада обвинила Бутусова в распространении дезинформации относительно "ухода бригады с позиций в Авдеевке", сравнив его слова с российским ИПСО.

Бригада говорит, что держала позиции 9-го квартала до последнего дня и через них отступали соседние подразделения.

"За время массированного наступления противника на Авдеевку 53-я ОМБр не потеряла ни одной позиции на юге. Информация, которая была приведена на миллионную аудиторию, полностью дискредитирует героические поступки нашей бригады. Часть города, район 9 квартала до последнего дня оставался под контролем 53-й ОМБр, и именно через него отходили соседние подразделения. Отход с позиции "Зенит" также прикрывала 53-я бригада, бойцы которой оставались на позициях, до приказа", - говорится в сообщении военных.

Напомним, 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки - с целью сохранения жизней солдат.

После командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что армия РФ после захвата Авдеевки продолжает атаковать на этом направлении, но ВСУ закрепились на новых позициях и отбили 5 атак.