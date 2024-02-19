Отдельные подразделения 3-ей штурмовой в Авдеевке "некоторое время" были в полном окружении, но смогли выйти.

Об этом сообщил заместитель командира бригады Максим Жорин.

Он подтверждает, что все их бойцы покинули территорию Авдеевского коксохимического завода. Говорит, от завода ничего не осталось из-за постоянных ударов КАБами.

"Отдельные кацапские каналы пишут, что есть бойцы, еще находящиеся на территории Авдеевского коксохима - могу сказать, что там не осталось ни одного нашего бойца. Там в принципе ничего не осталось, кроме нескольких полуразрушенных подвальных помещений", - написал Жорин.

Ранее Минобороны РФ заявило о "взятии под полный контроль" Авдеевского коксохимического завода. Накануне Шойгу говорил о блокировании украинских сил на заводе.

Напомним, правительство Соединённых Штатов рассматривает переход Авдеевки под контроль российских войск как "плату за бездействие Конгресса".

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