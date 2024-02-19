Министерство обороны РФ заявило о "взятии под полный контроль" коксохимического завода в Авдеевке.

Утверждается, что на административных зданиях завода водружены российские флаги.

Также опубликовано видео обстрелов предприятия.

Ранее российские источники сообщали, что на заводе еще остались украинские войска. А накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял о блокировании украинских сил на заводе.

Украинские паблики же писали, что вся территория коксохима перешла под контроль РФ.

Как мы рассказывали, 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки - с целью сохранения жизней солдат.

Между тем вчера в Минобороны РФ заявили о продолжении наступления у Авдеевки и занятии россиянами новых территорий.

Война в Украине идет уже 726-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 февраля 2024 года в обновляемом онлайне .

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