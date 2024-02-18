Российские оккупанты снова расстреляли двух украинских военнопленных. Об этом сообщили в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.

"Сегодня утром в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" россияне в очередной раз показали свое отношение к МГП (международному гуманитарному праву, - Авт.), расстреляв двух украинских военнопленных, - говорится в сообщении.

ОСУВ "Хортица" отвечает за участок фронта от Бахмута до Купянска.

В пресс-службе ОСУВ "Хортица" "Суспильному" уточнили, что это произошло в полосе 10-й бригады северо-восточнее Веселого.

Напомним, в декабре Офис генпрокурора Украины и СБУ начали расследование по факту расстрела российскими военными пленных украинских десантников под Запорожьем. Телеграм-каналы опубликовали видео, на котором троих десантников поставили на колени и расстреляли с расстояния в несколько метров.

Также в начале декабря российские оккупанты расстреляли двух безоружных украинских военных, которые хотели сдаться в плен.

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