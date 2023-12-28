В Генштабе ВСУ сообщили, что трое украинских военных, которые были расстреляны вблизи Работино на Запорожье, были бойцами 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Украинские военные попали в плен после ранений и контузий разных степеней тяжести. Их тела уже эвакуировали.

"Неустановленные лица из числа военнослужащих ВС РФ или других военных формирований государства-агрессора, действуя умышленно, в нарушение законов и обычаев войны, находясь на линии боевого столкновения в одном из районов Запорожской области, в нарушение ст. 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными 12.08.1949 г., а также других норм международного гуманитарного права, умышленно убили людей, защищенных в условиях вооруженного конфликта", - говорится в сообщении ведомства.

В Генштабе отметили, что эти кадры – очередное доказательство военного преступления военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации.

Напомним, в сети появилось видео, на котором троих десантников поставили на колени и расстреляли с расстояния в несколько метров. По данному факту уже начали расследование.

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