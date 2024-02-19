Третья отдельная штурмовая бригада Вооружённых Сил Украины имеет без вести пропавших среди личного состава в Авдеевке.

Об этом рассказал пресс-офицер бригады Александр Бородин в эфире Радио Свобода.

"Во время боёв были и раненые, и к сожалению, пропавшие без вести, потому что российская армия применяла управляемые авиационные бомбы. Это мощное оружие, когда людей просто засыпает. Но пока каких-либо подтверждённых пленных из нашей бригады нет", - сообщает подразделение.

Как рассказал Бородин, на новой линии обороны, куда сейчас отошли подразделения бригады, "относительно тихо, если сравнивать с Авдеевкой".

Ранее замкомандира бригады Максим Жорин сообщал, что отдельные подразделения 3 ОШБр оказались в полном окружении в Авдеевке, но смогли выйти.

Он подтвердил, что все бойцы покинули территорию Авдеевского коксохимического завода и рассказал, что от завода ничего не осталось после российских бомбардировок.

Как мы сообщали, третья штурмовая бригада ВСУ, ранее прибывшая на подкрепление для отражения наступления россиян, тоже заявила об отходе из Авдеевки.

"Отходим на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар <...>", - заявил командир бригады Андрей Билецкий.