После захвата Авдеевки армия РФ продолжает атаковать на этом направлении - Тарнавский
Армия РФ после захвата Авдеевки продолжает атаковать на этом направлении, но ВСУ закрепились на новых позициях и отбили 5 атак.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
РФ атаковала в районах Новобахмутовки, Ласточкино и Первомайского.
В Работино было 10 попыток штурма украинских позиций малыми штурмовыми группами РФ при поддержке нескольких единиц бронетехники, пишет Тарнавский.
Ранее российские паблики и Deep State сообщали, что российские войска уже смогли войти в Работино.
Накануне Силы обороны сообщили, что украинские войска отбили наступление россиян на Запорожском направлении.
Напомним, заместитель командира 3-ей штурмовой бригады Максим Жорин сообщил, что отдельные подразделения в Авдеевке "некоторое время" были в полном окружении, но смогли выйти.
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