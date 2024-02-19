Армия РФ после захвата Авдеевки продолжает атаковать на этом направлении, но ВСУ закрепились на новых позициях и отбили 5 атак.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

РФ атаковала в районах Новобахмутовки, Ласточкино и Первомайского.

В Работино было 10 попыток штурма украинских позиций малыми штурмовыми группами РФ при поддержке нескольких единиц бронетехники, пишет Тарнавский.

Ранее российские паблики и Deep State сообщали, что российские войска уже смогли войти в Работино.

Накануне Силы обороны сообщили, что украинские войска отбили наступление россиян на Запорожском направлении.

Напомним, заместитель командира 3-ей штурмовой бригады Максим Жорин сообщил, что отдельные подразделения в Авдеевке "некоторое время" были в полном окружении, но смогли выйти.

Война в Украине идет уже 726-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 февраля 2024 года в обновляемом онлайне .

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