Украинский военный паблик Deep State сообщил, что российские войска смогли войти в Работино Запорожской области.

При этом по данным Deep State, после прорыва большая часть наступавших была ликвидирована.

Также вчера паблик Deep State писал о прорыве позиций ВСУ под Вербовым. Сейчас сообщается, что украинские войска "решают эту проблему".

Оперативное командование "Запад" сегодня утром заявило о новой попытке российского наступления на Запорожском фронте - но, как сообщается, она была отражена.

"Запорожское направление. Наступление врага сорвано. Личный состав убегает. Техника уничтожена", - говорится в сообщении.

Также публикуется видео с ударами по российской технике.

Напомним, накануне Силы обороны сообщили, что украинские войска отбили наступление россиян на Запорожском направлении.

Между тем американская газета The New York Times называет Работино одной из точек, где россияне могут начать крупное наступление.

Война в Украине идет уже 726-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 февраля 2024 года в обновляемом онлайне .

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