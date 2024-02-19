В 110-й бригаде ВСУ заявили, что ее раненых бойцов, которых по приказу командования оставили в укрепрайоне "Зенит" в Авдеевке после отхода оттуда украинских сил, расстреляли россияне.

Бригада заявляет, что родственники опознали погибших военных на одном из опубликованных россиянами видео из Авдеевки. Речь идет о Георгии Павлове, Андрее Дубницком, Иване Житнике. Также, по данным бригады, расстреляны Александр Зинчук и Николай Савосик.

Напомним, украинские военные, которые отходили из "Зенита", заявили, что командиры приказали оставить раненых на позиции и не эвакуировать их.

В 110-й бригаде это подтвердили.

Там заявляют, что эвакуацию было провести уже невозможно, поэтому "было принято решение связаться с координационным центром и организациями, ведущими переговоры с российской стороной по обмену пленных". Как заявляет бригада, россияне согласились провести эвакуацию раненых и оказать им помощь, а в дальнейшем – обменять.

Россия обвинения в расстреле раненых пленных на "Зените" пока не комментировала.

В свою очередь прокуратура вчера начала проверку информации об убийстве пленных в Авдеевке.

Напомним, в декабре Офис генпрокурора Украины и СБУ начали расследование по факту расстрела российскими военными пленных украинских десантников под Запорожьем. Телеграм-каналы опубликовали видео, на котором троих десантников поставили на колени и расстреляли с расстояния в несколько метров.

Также в начале декабря российские оккупанты расстреляли двух безоружных украинских военных, которые хотели сдаться в плен.