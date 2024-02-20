В ближайшие недели Россия, вероятно, будет "стремиться постепенно расширить свой территориальный контроль за пределы Авдеевки".

Об этом говорится Минобороны Британии в ежедневном отчете.

"На прошлой неделе российские войска взяли под свой контроль Авдеевку, а также коксохимический завод, расположенный к северу от города, которые с октября 2023 года являются объектом ожесточенных боев и находятся на линии фронта с 2014 года", - говорится в сообщении.

Украинские войска отошли на оборонительные позиции к западу от Авдеевки.

В британской разведке считают, что вероятно, что российским войскам не хватает боеспособности, чтобы немедленно воспользоваться захватом Авдеевки, и им потребуется период отдыха и перевооружения. После чего, Россия, вероятно, будет стремиться постепенно расширить свой территориальный контроль за пределы Авдеевки.

Напомним, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщал, что армия РФ после захвата Авдеевки продолжает атаковать на этом направлении, но ВСУ закрепились на новых позициях и отбили 5 атак.

Война в Украине идет уже 727-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.