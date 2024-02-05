Появились свежие фотографии из разбитого боями Бахмута.

Их опубликовали местные телеграм-каналы.

На этих нескольких снимках можно увидеть, что жилищная инфраструктура города (или по крайней мере района, где производилась съёмка) полностью уничтожена.

В оконных проёмах когда-то домов нет не только стёкол, но и рам, на их стенах видны следы пожаров. Элементы конструкций сместились, фасады зданий деформировались. Многоэтажные дома пробиты насквозь, либо частично обрушены.

Подъезды в городских кварталах трудно узнать, со зданий слетела облицовка. Зелёные насаждения во дворах выжжены и срублены осколками боеприпасов. Над подёрнутыми снегом развалинами торчат лишь обломанные стволы некоторых деревьев, уцелевшие под огнём.

Улицы и детские площадки покрыты слоем обломков и разлетевшегося мусора, в который превратились покинутые в домах вещи ранее проживавших там людей.

Городскому хозяйству нанесён непоправимый урон. Вероятно, Бахмут можно только нужно расчистить и строить заново.

Напомним, бои за этот город шли почти год. В мае 2023 года Бахмут перешел под контроль армии РФ.

Ранее были опубликованы фото разрушений в Бахмуте, который после года боёв захватила армия РФ.

Мы также публиковали видео из захваченного россиянами Бахмута.