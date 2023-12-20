Появились фото из Бахмута, который в мае, после года боёв, захватила российская армия.

Снимки публикуют телеграм-каналы.

Можно увидеть кирпичные и панельные дома, получившие катастрофические повреждения. В большинстве случаев скорее можно говорить, что это руины, не подлежащие восстановлению. В зданиях обрушены целые подъезды, повреждены крыши и несущие конструкции. Улицы усыпаны битым кирпичом и разбросанными предметами домашней утвари. Попадаются брошенные автомобили и другие вещи покинувших город местных жителей.

Ранее появилось видео из захваченного россиянами Бахмута. Практически все дома вдоль улицы, на которой велась съёмка, превращены в руины. Сквозь выбитые окна заметно, что у зданий, что кажутся уцелевшими, полностью обвалились крыша и этажные перекрытия.

Мы также публиковали кадры церкви, разрушенной боями в Бахмуте. На видео было заснято проломленная крыша одноэтажного сооружений и полностью уничтоженное здание церкви. У ног оператора лежит деформированный золочёный купол и согнутый по центру православный крест, упавшие на землю.