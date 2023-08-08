Поверженный купол и согнутый крест. Появилось видео разрушенной боями в Бахмуте церкви
В сети появились кадры обломков церкви в Бахмуте, разбитом месяцами обстрелов.
Данное видео распространяется в Телеграм-каналах
На кадрах можно увидеть проломленную крышу одноэтажных сооружений на заднем плане и полностью уничтоженное здание церкви. У ног оператора лежит деформированный золочёный купол и согнутый по центру православный крест, упавшие на землю с крыши храма. Также заметны ещё несколько построек на прилегающей территории, которым посчастливилось уцелеть в большей степени: на них остались купола, увенчанные крестами.
Перед этим мы публиковали видео из пострадавшего от обстрелов Часова Яра, что под Бахмутом: Выбитые окна, сломанные деревья и перевернутый автомобиль.
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