Последствия многомесячных боев. Появилось видео из захваченного россиянами Бахмута
В сети появилось видео разрушенного после многомесячных боев города Бахмут в Донецкой области, оккупированного армией РФ.
Соответствующие кадры публикуют местные телеграм-каналы.
На видео можно заметить последствия обстрелов и боевых действий на улицах города.
Ранее в Сухопутных войсках сообщили, что ВСУ перешли в "активную оборону" на Бахмутском направлении. Бои ведутся на юге и севере Бахмута. Украинские военные находятся в активной обороне, но при возможности переходят к атакующим действиям, улучшая своё тактическое положение.
А перед этим в Министерстве обороны России заявили о захвате села Хромово к западу от Бахмута. Из Хромово открывается прямая дорога на Часов Яр - важный логистический центр ВСУ под Бахмутом. Украинский военный паблик Deep State опроверг полный захват Хромово под Бахмутом, но подтвердил, что противник контролирует часть села.
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