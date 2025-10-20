Выясняются подробности убийства 17-летнего украинца Вадима Давиденко в ирландском Дублине.

Парня жестоко зарезал его ровесник из Сомали, который жил с ним по соседству в центре для несовершеннолетних беженцев под управлением Tusla (Госагентство по делам детей и семей Ирландии).

Давиденко - киевлянин, прилетел в Ирландию буквально накануне гибели, рассказал "Стране" друг семьи.

Родители остались в Украине, старший брат служит в ВСУ.

"Причем Вадик опоздал на рейс до Дублина из Польши, и мать просила его вернуться, видимо, что-то предчувствовала. Наверное, это был знак. Но Вадик решил во что бы то ни стало добраться до Ирландии - он мечтал выучиться в местном вузе на айтишника, специалиста по кибербезопасности. 1 ноября ему должно было исполниться 18 лет, поэтому семья решила перестраховаться на случай, если границы опять закроют для всех, кому уже 18", - говорит друг.

Так как Вадим прилетел один, его как пока еще несовершеннолетнего поселили в центре для беженцев, а уже через две недели, после достижения совершеннолетия, планировали перевести во временное жилье. В апартаментах в комплексе Grattan Wood под эгидой Tusla в эти дни поселили четверых беженцев-подростков, которые прибыли в страну без взрослых.

Давиденко через две недели отмечал бы совершеннолетие. Фото: Facebook Елены Гордиенко

Страшный инцидент произошел около 11 утра 15 октября на общей кухне апартаментов.

"По данным наших источников в полиции, ссора между парнями из Сомали и Украины могла произойти из-за еды. Украинец готовил на завтрак яичницу с беконом, что возмутило сомалийца, который по религиозным убеждениям не употребляет свинину. Сомалиец напал на украинца с кухонным ножом и просто искромсал парня, выколол ему глаза. Тот пытался отбиваться как мог, на руках у него остались многочисленные раны, как и на голове, и на груди", - рассказал "Стране" ирландский журналист Стивен Хэнд.

Сомалиец пытался напасть еще на одного соседа, но получил отпор. Он также ранил сотрудницу центра, которая пыталась его остановить, а затем причинил себя увечья сам.

Когда на место приехали сотрудники полиции, они застали держащего окровавленный кухонный нож сомалийца, он заперся в ванной. На кухне обнаружили мертвого Давиденко. Полицейские ворвались в ванную, распылили перцовый баллончик на подозреваемого и арестовали его, отобрав при этом нож.

Одна из жительниц соседнего дома рассказала, что слышала сильный шум после 11 утра.

Она рассказала The Irish Sun: «Я была в спальне и услышала стук около 11 утра, а вскоре после этого раздались крики».

Есть также двое подростков, которые также проживали в центре и стали свидетелями убийства (на одного из них и попытался также напасть сомалиец, но тому удалось отбиться).



Всего под опекой Tusla — 551 несовершеннолетний беженец.

Почти половина из них (281) — из Украины.

103 из них находятся в “unregulated placements” — это не сертифицированные государством учреждения, а временные квартиры, гостиницы или частные апартаменты, арендованные частными компаниями по контракту с Tusla.

Именно такие условия были и в Grattan Wood, где погиб Давиденко.

С начала войны в Украине, сообщили The Irish times в Tusla, количество таких детей выросло в пять раз.

Из-за этого, по их словам, не хватает жилых мест и обученного персонала, а многие подростки-беженцы размещаются во временных квартирах, где контроль и надзор слабее, чем в обычных детских домах или приёмных семьях. HIQA (инспекция по качеству здравоохранения и соцуслуг) уже несколько лет критикует Tusla за то, что эти квартиры не проверяются по стандартам безопасности.

Кроме того, по статистике, за последние три года под опекой Tusla умерли больше 70 детей (кроме беженцев, организация опекает детей из неблагополучных семей и с пороками развития). Причины смерти разные - естественные причины, самоубийства, несчастные случаи, неизвестные причины.

Жилой комплекс, в который в Ирландии поселили Давиденко с другими беженцами-подростками. Фото: Irish times

Семья Давиденко объявила сбор на репатриацию его останков в Украину и похороны (за три дня собрали 350 тыс. грн), но вскоре расходы на переправку тела (8 тыс. евро) взяла на себя ирландская сторона.

По словам родных, парень был очень добрым и воспитанным, несколько месяцев ухаживал за онкобольной бабушкой.

"Ему было всего 17, он только окончил школу и уехал искать лучшую жизни в Ирландию. Он был добрым, очень умным и воспитанным, очень справедливым", - написал в соцсетях родственник Влад Гришко.

Это уже второе громкое нападение с ножом на украинских беженцев за последние месяцы - в августе в США темнокожий рецидивист зарезал в поезде 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую.