В Германии украинская беженка зарезала хозяина дома, потому что не хотела оттуда съезжать. Инцидент произошел 5 февраля прошлого года, а сейчас начался суд над подозреваемой.

Об этом сообщает Bild.

54-летний IT-специалист Юрген Ф. из Дахау и украинка Елена К. познакомились ещё 15 лет назад в интернете и с тех пор поддерживали связь.

После вторжения РФ украинка сначала переехала к своей сестре в немецкий Шварцвальд, однако потом "появилась с чемоданами" в доме Юргена. Мужчина согласился принять её на некоторое время, но украинка прожила там почти год и заставляла Юргена прописать её у себя.

По версии следствия, Елена вела себя агрессивно и не реагировали на попытки Юргена уговорить её покинуть дом. Опасаясь женщины, немец спал вместе со своими детьми на диване.

В феврале 2023 Елена во время очередной ссоры в присутствии семьи Юргена схватила кухонный нож и нанесла хозяину дома несколько ранений в верхнюю часть тела.

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