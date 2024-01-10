У украинских беженцев за границей социальные службы продолжают забирать детей, а суды массово лишают родительских прав.

"Страна" уже писала о таких случаях в Германии.

Аналогичный инцидент произошел в Британии с 34-летней Викторией Щелко - блогером, моделью, участницей украинских телешоу и экс-полицейской из Киева, у которой больше трех месяцев назад социальная служба вместе с полицией забрали 10-летнюю дочку Злату в Лондоне.

По ее делу уже прошло несколько судебных заседаний, после которых были выданы три ордера - запрет на приближение к ребенку, а также требования сдать паспорта и удалить в соцсетях информацию по поводу инцидента.

Подобных случаев по всей Европе уже сотни. При этом украинские власти и дипломатические службы никак не помогают украинцам, у которых власти европейских стран насильно отнимают детей.

Подробнее о ситуации читайте в статье "Страны".

"Забрали дочку за отказ поселиться в клоповнике"

Как заявляет Виктория, ребенка у нее отобрали безо всякой веской причины, а поводом стало то, что она отказалась от предоставленного местными властями лондонского района Хаммерсмит временного жилья, которое оказалось в прямом смысле клоповником.

Соцслужбы заявляют, что украинка якобы "не обеспечила надлежащие условия проживания ребенка", наносит ей "эмоциональный вред", а саму ее назвали "ментально больной" за то, что когда забирали дочку она, естественно, пыталась сопротивляться и не отдавать ребенка (позже женщина по своей инициативе прошла медобследование, доказавшее, что она психически здорова).

Впервые в Британию Щелко приехала в апреле прошлого года, из Германии, где она лечила последствия осколочного ранения спины, полученного во время ракетного обстрела в Украине, и получила там статус временной защиты.

"Вначале мы с дочкой по приглашению знакомых приехали в Лондон - осмотреться, оценить варианты трудоустройства и жизни в стране. Главной причиной стало то, что я свободно владею английским языком и шансов устроиться в Англии будет больше, чем в любой другой стране Европы, - рассказывает "Стране" Виктория. - Я планировала закрыть статус в Германии и оформиться по украинской программе для беженцев Homes for Ukraine в Британии. Но мои попытки снять квартиру оказались безуспешными - в Британии это сложная процедура. Во-первых, нужен огромный депозит размером в годовую аренду (в Лондоне это выходит около 25 тыс фунтов). Но и даже это не главное. Там выбирает хозяин квартиры, кому ее сдать. Много ли кто захочет сдать комнату украинской беженке с ребенком и без работы, 26-й в очереди желающих?

Тогда я подала предварительное прошение правительству Британии оформить мой статус, обозначив, что откажусь от ВНЖ в Германии. Также я обратилась к местным властям лондонского района Хаммерсмит с просьбой помочь мне с временным жильем. Позже я поняла, что это было моей ошибкой. Нас заселили в грязный хостел, который оказался самым настоящим клоповником, рассадником заразы - со вшами, подкожными клещами и клопами. Мы прожили там неделю, после чего заразились и еще три месяца лечились антибиотиками и мазями.

После чего мы уехали из Британии, но вернулись в сентябре по приглашению местных властей, которые попросили меня выступить на одном мероприятии как публичного человека из Украины. Я поселилась за своей счет в отеле Holiday Inn Express в Лондоне на неделю. Вновь обратилась к местным властям с просьбой помочь с жильем. Нам предложили поселиться в крошечной "комнатке гнома", с черной плесенью на стенах. Конечно, я отказалась. И вот через пару дней, 29 сентября минувшего года, в отель пришла чиновница и предложила тот же хостел-клоповник, где мы заразились от подкожных клещей и клопов ранее в апреле. Даже ту же комнату нам хотели дать.

Естественно, я сказала, что мы туда не вернёмся, мы только вылечились. Тогда она сказала: "Хорошо, значит я вызову полицию, вы отказываетесь обеспечить ребенка безопасным местом для проживания". И действительно, вскоре в отель приехал наряд из шести полицейских, арестовали без ордера и с применением грубой силы - надели на меня наручники, заломали (на теле остались синяки), а мою девочку отняли, несмотря на её крики и стресс. Забрали сонную из постели! Просто увезли в неизвестном направлении. А мне вызвали скорую, которая приехала, померила давление, сделала кардиограмму, ну а лекарства здесь одни от всех болезней - парацетамол. Это произошло в пятницу вечером, так что в выходные я даже не могла никуда пожаловаться. Вначале мне разрешали общаться с ребенком по видеосвязи, а затем запретили любые контакты, мотивируя тем, что это "не в интересах ребенка". Полный беспредел, они сшили дело на 56 листов. Там есть еще одна юридическая коллизия - они не признают мою украинскую юрисдикцию, то есть ребенка забрали как у британки, хотя у меня нет даже вида на жительство в Британии".

Виктория с дочкой Златой приехали в Британию в апреле 2023 года. Фото: личный архив В. Щелко

На фоне стресса у Виктории, которая на момент инцидента была в положении, случился выкидыш. В посольстве Украины, по ее словам, ей помочь не смогли, как и украинские юристы в Британии, которым она заплатила несколько тысяч фунтов.

В декабре в Кабмине прошло заседание штаба по по вопросам защиты прав детей в условиях военного положения под руководством вице-премьера Ирины Верещук, на котором поднимали вопрос о принудительном отъёме украинских детей у их родителей за границей, в том числе отдельно о деле Щелко. Но пока никаких результатов - женщина разными путями пытается вернуть ребенка.

Протокол заседания штаба при Кабмине по вопросу об изъятии украинских детей за границей

Тем временем в соцсетях Виктория опубликовала запись общения с дочкой, еще когда им разрешали онлайн-свидания. Днем девочка посещает начальную католическую школу в Лондоне, а живет временно в приюте.

10-летняя Злата со слезами на глазах призналась маме, что соцработники не выпускают ее на улицу, не моют, скудно кормят и почти не общаются, а спит она на раскладушке. Зимой она ходит в школу в летних туфельках (соцработники не хотели брать новые зимние вещи, которые пыталась передать ей мама).

"Меня не выпускают на улицу, только ей (соцработники, - Ред.) надо что-то купить. Это как тюрьма, я так устала. Они на меня кричат, я целый день смотрю мультики, иногда и поздно ночью. Чем кормят? Ну, утром почти ничем - кусок хлеба с сыром, днем вот дали кусок пиццы. Я чувствую себя ужасно. Единственное, что нравится - игрушка, которую ты дала со мной. Я не могу отойти на миллиметр, не разрешают тебе звонить, смотрю в окошко, так весь мой день проходит. Хочу поскорее к тебе и к нашей собаке Луне", - в какой-то момент девочка не выдерживает и начинает рыдать, а с ней и мама.

Виктория Щелко опубликовала на своем канале в YouTube разговор с дочкой, которую у нее отобрали соцработники в Британии

Похожие случаи с украинскими беженцами участились по всей Европе, в частности, в Польше, Германии, Италии и Франции. По данным офиса уполномоченного Верховной рады по правам человека, летом было не менее 240 инцидентов. А по информации Щелко, таких случаев - уже больше 400, ей пишут женщины из разных стран Европы, которые столкнулись с подобным.

Один из нашумевших случаев - у 18-летней украинской беженки Людмилы Колтуновской во Франции социальные службы отобрали новорожденного, мол, она "холодно относится к ребенку".

Журналистка украинской службы BBC Галина Корба, тоже уехавшая с ребенком в ЕС, проводила по этому поводу специальное расследование. Она рассказала о Елене из Луганска, которая в марте 2022 года оказалась в Берлине с 10-летней дочерью. По словам матери, у девочки инвалидность и она требует особого ухода, поэтому адаптация на новом месте не всегда давалась просто.

Учителя в школе заподозрили, что мама якобы употребляет наркотики: она была апатичная и сонливая, поскольку принимала антидепрессанты, выписанные немецким врачом. Подозрения оказалось достаточно, чтобы Югендамт, немецкая служба защиты прав детей, забрала девочку, с которой разрешали видеться в определенные дни и только под наблюдением.

На фоне стресса состояние ребенка сильно ухудшилось, однако вернули его через несколько месяцев только после вмешательства адвоката и обращения в разнообразные структуры, вплоть до Европарламента.

Часто происходит совсем вопиющие случаи.

"Страна" рассказывала о Елена Ковалевой из Днепропетровска, у которой сына забрали прямо из песочницы, где он играл. Семья, у которой они жили, написала жалобу, что женщина якобы мало кормит мальчика и слишком эмоционально реагирует на бытовые трудности. Представители ювенальных служб заявили, что на основании этого доноса временно увозят малыша до выяснения всех обстоятельств. Сначала его определили в детский дом, а спустя десять дней передали неизвестной семье. Первое судебное заседание состоялось спустя две недели, на нем заявили, что мать может видеть своего сына один раз в восемь месяцев. А когда она расплакалась - ей назначили психиатрическое обследование.

Тем временем Щелко (сама она сейчас находится в Германии) зарегистрировала на сайте украинского Кабмина петицию "Против незаконного изъятия детей социальными службами в других странах, лишения матери прав на их воспитание, бездействия консульств, омбудсменов и государственного сектора, а также незаконного использования юрисдикции Украины другими странами в процессе".

Как указано в тексте, украинские матери и их дети регулярно сталкиваются с тяжелым вызовом, а консульства и другие органы власти, которые должны гарантировать защиту своих граждан в подобных случаях, бездействуют.

Щелко предлагает создать механизм, на основании которого иностранные государства должны будут возвратить всех отобранных детей в Украину в соответствии с двумя Гаагскими конвенциями.