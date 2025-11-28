В Польше освободили четырёх граждан Украины, задержанных по подозрению в причастности к взрыву на железнодорожных путях на линии Варшава — Люблин.

Об этом сообщает Onet со ссылкой на источники.

По информиции издания, после допроса в качестве свидетелей троих из четырех задержанных украинцев отпустили.

Одному предъявили обвинение в сокрытии документов, однако суд не оставил его под стражей. Прокуратура установила, что собранные доказательства не подтверждают их участие в диверсии.

По версии польских спецслужб, непосредственными исполнителями подрыва железной дороги были два украинца, завербованные российской разведкой. Они въехали в Польшу из Белоруссии по поддельным паспортам и после подрыва скрылись в Белоруссии.

Четверо освобожденных украинцев были задержаны как предполагаемые сообщники. Двоих мужчин, ранее проживавших на Донбассе, задержала полиция, еще двоих, мужчину и женщину — сотрудники Агентства внутренней безопасности (АВБ). Все четверо долгое время находились в Польше и не знали друг друга.

По данным источника в польских спецслужбах, один из задержанных перевозил исполнителей диверсии. При этом следствие пришло к выводу, что он не знал, кого перевозил и зачем. В прокуратуре подчеркнули, что все задержанные неосознанно оказались причастны к диверсии.

Напомним, в Польше был повреждён участок железной дороги на линии Люблин – Варшава, ведущей в сторону Украины. По этой линии доставляют военные грузы. Кроме того, СМИ Польши писали еще о двух диверсиях.

Служба новостей BBC News сообщала, что подрыв расследуется как диверсия по заказу иностранной разведки.