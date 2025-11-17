В Польше поврежден участок железной дороги на линии Люблин–Варшава, которая ведет в сторону Украины. По ней в Украину доставляют военные грузы.

Об этом сообщил в Х польский премьер-министр Дональд Туск.

Инцидент произошел еще вчера, когда около 7:00 машинист поезда, следовавшего из Деблина в Варшаву, обнаружил на своем пути разрушенный рельс. Он успел остановить поезд. В момент инцидента в составе находились два пассажира и несколько членов бригады. На место оперативно прибыли полиция, пожарные, медики, технические группы и сотрудники Агентства внутренней безопасности. Жители окрестностей сообщили о том, что накануне вечером слышали взрыв.

По словам Туска, железная дорога действительно была повреждена в результате взрыва.

"Взрыв железнодорожного полотна на линии Варшава-Люблин является беспрецедентным актом саботажа, направленным непосредственно против безопасности польского государства и его граждан. Эта линия также имеет решающее значение для доставки помощи Украине. Мы поймаем виновных, кто бы они ни были", - заявил Туск.

Он добавил, что постоянно контактирует по этому вопросу с Министерством внутренних дел.

Туск на месте инцидента

Напомним, в Польшу регулярно залетают российские беспилотники. В начале октября Польша поднимала в небо шесть истребителей F-16 для перехвата двух "Гераней", которые залетели на территорию Волыни и направлялись в сторону границы.

Сообщения о неопознанных дронах стали поступать и из других европейских стран, вызвав тревогу среди обывателей и у властей. В отдельном материале мы анализировали эти происшествия.