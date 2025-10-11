Вчера не очень заметна прошла "круглая дата" - ровно месяц со дня залета дронов в воздушное пространство Польши, что положило затем начало целой серии подобных инцидентов (залет российских самолетов в воздушное пространство Эстонии, появление "неопознанных дронов" над различными объектами в Европе), продолжающихся до сих пор.



Это стало одним из главных геополитических сюжетов последних недель и, как мы уже писали, породило несколько версий на тему "а что это вообще такое".



Первая, распространенная в Европе и в Украине – это Россия запускает дроны, чтоб напугать Европу и "замерить" ее реакцию.



Вторая, практически официальная в России – полеты дронов это провокации Украины и западных "ястребов" с целью втянуть НАТО в войну с РФ или, как минимум, убедить западные общества больше тратить на оборону и на помощь Киеву.



В пользу обеих версий выдвигается множество аргументов, однако факт заключается в том, что до сих пор не представлено ни одного доказательства, что Россия преднамеренно запустила дроны в Польшу и стоит за прочими инцидентами с БПЛА в Европе. Также как и нет доказательств того, что за всем этим стоит Киев или же западные спецслужбы.



Есть уже несколько задержанных за запуск дронов над аэропортами и прочими объектами, но это, по данным европейских правоохранителей, случайные люди, которые в целях развлечения запускали БПЛА и никаких связей их с Россией или со спецслужбами других стран не обнаружено. А недавнее появление воздушных шаров около аэропорта Вильнюса было связано с контрабандой сигарет из Беларуси.



На этом фоне есть и третья версия – что речь идет не о чьих-то преднамеренных действиях, а о наборе случайностей – российские дроны залетели в Польшу из-за воздействия украинского РЭБ, российский самолет непреднамеренно залетел в воздушное пространство Эстонии, "срезая угол" в узкой полосе нейтрального воздушного пространства между Эстонией и Финляндией, дроны в Европе запускают туристы и прочие любители и так было всегда, но теперь это решили превратить в "военную угрозу".



Впрочем, какая бы версия не была верна, очевидно, что ситуация уже используется по полной программе в информационно-политической плоскости.



Россия, впрочем, использует ее довольно ограничено – для злорадства на тему "вот теперь и европейцы почувствуют, что такое война, пусть задумаются". При этом в Москве есть своя "партия войны", которая считает, что военная эскалация и "поднятие ставок" в отношениях с Европой для РФ выгодна, так как позволит принудить Запад принять условия Москвы. Но на официальном уровне (по крайней мере публично) такая риторика пока не поддерживается.



В Украине и на Западе тему используют более широко для решения целого спектра задач: убедить общества больше тратить на оборону, побудить страны Европы перейти к действиям, от которых они ранее воздерживались (кредит за счет замороженных российских активов), настроить против Москвы Трампа и убедить его и далее поддерживать Украину (в том числе за счет передачи дальнобойных ракет) и усилить давление на РФ. Либо даже (программа-максимум) перейти к действиям, граничащим с прямым боестолкновением с РФ – сбивать ее самолеты, ввести бесполетную зону над Украиной, блокировать балтийские порты.



Пока, однако, от программы-максимум Запад воздерживается. Да и по программе-минимум еще не все понятно.



Однако в целом, создаваемая атмосфера крайне тревожная.

И Запади и Россия на данный момент хоть воздерживаются от резких шагов в отношении друг друга, но находятся от них в опасной близости. Тем более, что с обеих сторон есть сторонники жестких подходов и их голоса в информпространстве звучат громко.

Предотвратить эскалацию можно только одним образом - завершить войну в Украине.