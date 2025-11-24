В Польше задержали гражданина Украины по подозрению в причастности к недавнему подрыву железной дороги.

Об этом сообщает польская прокуратура.

По версии польского следствия, Владимир Б. выполнял указание российской разведки и подвез непосредственных исполнителей — Александра К. и Евгения И. - к месту диверсии, а также помогал с разведкой местности.

Пи этом отмечается, что двое последних успели уехать в Беларусь, откуда и приехали до подрыва.

В то же время Владимира отправили под стражу.

Также по подозрению в причастности были задержаны на 48 часов еще четверо граждан Украины, их уже отпустили после допроса.

Ранее мы писали, что в Сети были названы имена украинцев, подорвавших польскую железную дорогу. Им грозит пожизненный срок.

Напомним, на выходных в Польше был повреждён участок железной дороги на линии Люблин – Варшава, ведущей в сторону Украины. По этой линии доставляют военные грузы. Кроме того, СМИ Польши сообщали еще о двух диверсиях в минувшие дни.

