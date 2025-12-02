Убитым в австрийской столице Вене украинцем является сын заместителя мэра Харькова Игоря Терехова по вопросам цифровой трансформации Сергея Кузьмина Даниил Кузьмин 2004 года рождения.

Об этом сообщил источник "Страны". Также на сайте МВД появилась карточка о розыске молодого человека, в которой указано, что он пропал без вести 25 ноября 2025 года в Вене.

Как рассказали источники в правоохранительных органах, в начале полномасштабной войны Сергей Кузьмин вывез всю свою семью в Вену. Источники также добавили, что вероятнее всего причина убийства имеет финансовый характер. В частности, после гибели молодого человека было обнаружено, что на двух связанных с ним криптокошельках нулевые балансы.

"По одной из версий, речь идёт о финансовом долге, который он не смог закрыть, поскольку все его криптосчета оказались пустыми", - сказал источник.

По данным украинских СМИ, сейчас Сергей Кузьмин находится в Вене для проведения процедуры опознания.

Сергей Кузьмин

Напомним, 27 ноября австрийская пресса сообщила, что под железнодорожным мостом нашли сгоревший автомобиль и тело молодого украинца.

Два дня спустя стало известно, что жертву избила группа мужчин на встрече в подземном гараже дорогого венского отеля в центре города, после чего посадили на заднее сиденье его машины и сожгли живьем.