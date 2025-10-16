В ирландском Дублине в центре для несовершеннолетних беженцев был убит украинский подросток. Он получил смертельные ножевые ранения головы, рук и верхней части тела.

Об этом сообщает The Irish Times.

Согласно сообщению, инцидент произошел еще 15 октября.

В жилом комплексе Grattan Wood между подростками якобы возникла ссора, которая переросла в драку.

Кроме погибшего украинца, другой 17-летний подросток был ранен. Также отмечается, что пострадала женщина-смотрительница комплекса, работающая в заведении.

Убитого звали Вадим Давыденко – он находился в Ирландии менее недели. Издание подчеркивает, что до сих пор неизвестно, находились ли у погибшего родственники в Ирландии.

