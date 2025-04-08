Ушла в школу и не вернулась. В Польше нашли мертвой 15-летнюю украинку, пропавшую в начале года
В столице Польши нашли тело несовершеннолетней гражданки Украины, которая пропала в январе этого года.
Об этом сообщает местное издание Wiadomości.
15-летняя Маргарита Шрайбер 10 января 2025 ушла из дома в Варшаве на занятия в школу и не вернулась. На следующий день, 11 января, начались её поиски.
7 апреля стало известно, что тело обнаружили в районе деревне Биляны ещё полтора месяца назад, но опознание затянулось. Только прошлую пятницу семья получила официальное подтверждение гибели.
По предварительным данным, к смерти старшеклассницы не причастны посторонние лица.
Ранее стало известно, что в Болгарии подозревают украинку в убийстве своих детей.
Тела малолетних мальчика и девочки с ножевыми ранениями нашёл их отец. После содеянного мать попыталась покончить жизнь самоубийством, но её задержали правоохранители. Женщине грозит пожизненное заключение.
Как мы также сообщали, в Германии дали пожизненный срок мужчине, убившему 9-летнюю беженку из Украины.
Как пишет Bild, мужчина состоял в отношениях с матерью Валерии, но за несколько дней до убийства женщина рассталась с ним. По версии следствия, преступление могло быть актом мести.