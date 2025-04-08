В столице Польши нашли тело несовершеннолетней гражданки Украины, которая пропала в январе этого года.

Об этом сообщает местное издание Wiadomości.

15-летняя Маргарита Шрайбер 10 января 2025 ушла из дома в Варшаве на занятия в школу и не вернулась. На следующий день, 11 января, начались её поиски.

7 апреля стало известно, что тело обнаружили в районе деревне Биляны ещё полтора месяца назад, но опознание затянулось. Только прошлую пятницу семья получила официальное подтверждение гибели.

По предварительным данным, к смерти старшеклассницы не причастны посторонние лица.

Ранее стало известно, что в Болгарии подозревают украинку в убийстве своих детей.

Тела малолетних мальчика и девочки с ножевыми ранениями нашёл их отец. После содеянного мать попыталась покончить жизнь самоубийством, но её задержали правоохранители. Женщине грозит пожизненное заключение.

Как мы также сообщали, в Германии дали пожизненный срок мужчине, убившему 9-летнюю беженку из Украины.

Как пишет Bild, мужчина состоял в отношениях с матерью Валерии, но за несколько дней до убийства женщина рассталась с ним. По версии следствия, преступление могло быть актом мести.