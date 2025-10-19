В Дублине 17-летнего украинского подростка Вадима Давыденко убил его ровесник из Сомали.

Об этом сообщает ирландский общественный вещатель RTE.

По данным издания, обвиняемого, имя которого не раскрывается из-за его возраста, в пятницу вечером доставили в Дублинский окружной суд.

Адвокат защиты Эндрю Уолш не подал ходатайство о залоге и попросил, чтобы его клиенту была предоставлена срочная психиатрическая и медицинская помощь в заключении, заявив, что подросток может страдать психическим расстройством.

Судья Трейса Келли удовлетворила этот запрос, подросток был помещён под стражу и отправлен в детский исправительный центр "Оберштаун" в Дублине.

Следующее судебное заседание по этому делу назначено на вторник.

Ранее мы писали об этом инциденте. Сообщается, что между двумя подростками в центре содержания беженцев возникла ссора, в ходе которой украинец погиб от ножевых ранений.

Напомним, в Польше группа подростков устроила самосуд над 23-летним украинцем, который переписывался с созданным ими фейковым аккаунтом 16-летней девушки. Парня выманили на свидание, избили, побрили налысо и изрисовали лицо нацистскими символами.