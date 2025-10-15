В Азии убили 27-летнюю уроженку Минска, певицу, участницу шоу "Голос" и модель Веру Кравцову. Молодая женщина отправилась в Таиланд, получив предложение поработать моделью. Однако там ее похитили торговцы людьми, вывезли в Мьянму, заставили работать в скам-центре, а затем продали на органы и останки кремировали.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Судя по страницам девушки в соцсетях, она довольно давно в фотомодельном бизнесе и публиковала много профессиональных фотосессий, в том числе из Китая.

В середине сентября Вера прилетела в Бангкок, а 20-го числа её вывезли в крупнейший город Мьянмы Янгон. В Мьянме Веру заставили работать в так называемом скам-центре, где женщин используют в мошеннических схемах. Организаторы таких центров создают фальшивые профили на сайтах знакомств, общаются с состоятельными мужчинами, убеждают их инвестировать средства в выдуманные проекты. В результате деньги жертв уходят преступникам.

4 октября связь с Верой оборвалась. Родным пришло сообщение с угрозами: мол, если они хотят вернуть Кравцову живой, то должны заплатить 500 000 долларов. Позже похитители сообщили, что Вера умерла, а ее тело уже кремировали.

Сейчас родные добиваются, чтобы хотя бы вернуть прах Веры на родину.

Похищения людей в Азии не редкость. Так, зимой чемпион мира по ММА из Чечни похитил на Бали украинского криптовалютного бизнесмена с целью вымогательства денег.

А в марте в Дубае пропала украинская модель и эскортница. Ее нашли в тяжелом состоянии в больнице.