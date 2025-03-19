9 марта в Дубае пропала 20-летняя украинская модель Мария Ковальчук.

СМИ предполагали ее похищение, однако сегодня ее мать сообщила, что Марию уже нашли. Она находится в тяжелом состоянии в больнице, без документов и мобильного телефона.

По словам матери, девушка перенесла уже три операции, однако все еще не может говорить и рассказать, что с ней случилось.

Пока о ее судьбе не было ничего известно, некоторые родственники и друзья предполагали, что девушку могли похитить в сексуальное рабство.

"Есть предположение, что она ходила на вечеринку. Но промоутер, который организовывал эти вечеринки, ее не видел", - рассказала мать.

В Сети писали, что Мария прибыла в Дубай 15 февраля, работала моделью и участвовала в акции в поддержку осужденного в РФ политолога Бориса Кагарлицкого. В последний раз, по данным пабликов, Марию видели 9 марта на вечеринке, где она познакомилась с двумя мужчинами, которые назвались представителями модельного бизнеса. На следующий день девушка связалась с матерью и сообщила, что останется ночевать у этих мужчин, а на 11 марта у Марии был запланирован вылет в Тайланд. С тех пор она не выходила на связь, ее телефон оказался выключен, а рейс девушка пропустила.

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