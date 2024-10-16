В американском штате Колорадо после сделки по продаже частного дома в нём были обнаружены отчленённые руки и голова, которые принадлежали исчезнувшей почти 20 лет назад девушке.

Об этом сообщает местное издание Colorado Public Radio.

В январе 2024 года после приобретения недвижимости, новый владелец дома решил избавиться от морозильной камере, принадлежавшей прежним хозяевам и дал объявление о самовывозе. Пришедший бесплатно забрать бытовую технику нашёл в ней человеческие останки.

Как сообщили в офисе местного шерифа, спустя 9 месяцев следствия и тестов на ДНК удалось выяснить, что голова и руки принадлежали девушке Аманде Лериел Оверстрит, которая исчезла 19 лет назад на 17-м году жизни, но при этом официально не числилась пропавшей без вести.

Ранее в одном из водных каналов Флориды нашли аллигатора с останками женщины в пасти – погибшей оказалась 41-летняя Сабрина Пекхэм.

Также мы сообщали, что береговая охрана США обнаружила человеческие останки на месте крушения "Титана" и отправила их в Канаду.

По словам председателя американского Морского следственного комитета, находка поможет разобраться в причинах подводной трагедии и предотвратить подобные происшествия в будущем.