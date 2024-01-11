В России 30 декабря перестал выходить на связь 50-летний ветеран рэпа Sir-J (настоящее имя Сергей Булавинцев). В среду в его подмосковном доме нашли обгоревшие фрагменты человеческого тела.

Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на пресс-службу Следственный Комитет по Московской области.

Днем 30 декабря Булавинцев приехал на дачу в подмосковном Расторгуево, а вскоре позвонил жене и рассказал о пожаре в доме, после чего больше не выходил на связь. При этом приехавшие на место пожарные не нашли его в доме и не обнаружили других жертв.

Последней Булавинцева видела контролер на железнодорожной станции, где музыкант якобы сел в электричку в направлении Ожерелья, в противоположную сторону от Москвы. Полицейские не смогли подтвердить слова очевидца.

2 января родные музыканта подали заявление в полицию.

Поисками рэпера занялись волонтеры, однако после известия о найденных останках приостановили их.

Sir-J стал известным как сооснователь московского коллектива D.O.B. Community, в котором читал и писал музыку вместе с Лигалайзом (настоящее имя Андрей Меньшиков). Вместе музыканты записали три альбома, после чего рэпер занялся сольным творчеством. В 2021-м он вновь воссоединился с Лигалайзом, а через два года выпустили альбом "Аборигены фанка".

Булавинцев также продюсировал запись композиций групп "Многоточие", Nonamerz, "Рабы лампы" и "Ю.Г.".

Ранее мы рассказывали, как в Киеве пропал известный музыкант и аранжировщик, 65-летний Александр Деревянко, который работал со многими украинскими звездами, включая Тину Кароль. Вскоре после исчезновения было найдено его тело.

Также мы писали, что в Москве в возрасте 36 лет скончался бывший клавишник группы "Руки вверх!" Владимир Капырин. На его теле нашли признаки насильственной смерти.