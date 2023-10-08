В Москве в возрасте 36 лет скончался бывший клавишник группы "Руки вверх!" Владимир Капырин.

Об этом первым сообщил телеграм-канал Shot.

По данным канала, тело музыканта несколько дней назад обнаружил его 63-летний отец в квартире музыканта в Кунцево. Канал приводит слова родственника о том, что Владимир был найден в луже крови с пробитой головой и многочисленными следами побоев. Кроме этого, из квартиры пропали деньги и айфон клавишника.

Как рассказал отец, незадолго до гибели у музыканта был серьезный конфликт с какими‑то неизвестными людьми, от которых некоторое время поступали угрозы. Семья подозревает, что Владимира убили, однако не хочет спорить с судмедэкспертизой, которая утверждает, что мужчина умер не от побоев и причина смерти была ненасильственной.

Между тем СМИ со ссылкой на источники в оперативных службах пишут, что Капырин скончался от естественных причин.

"Тело 36-летнего Владимира Капырина 5 октября нашел в его квартире на Ельнинской улице отец музыканта. Признаков насильственной смерти на нем обнаружено не было", — сказал собеседник журналистов. Однако точную причину смерти не назвал.

Прощание с музыкантом состоится в Москве 11 октября, после чего его похоронят на семейном кладбище во Владимирской области.

Владимир Капырин известен как джазовый пианист, лауреат джазовых фестивалей и конкурсов. Некоторое время он работал с группой "Руки вверх!" и Сергеем Жуковым, исполняя клавишные партии коллектива. Также он выступал в качестве сессионного музыканта на живых концертах Трофима.

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