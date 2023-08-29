В Москве пропала 16-летняя чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева. По словам ее матери, вечером она вышла с катка и не вернулась домой.

Об этом пишут российские СМИ.

Сообщается, что в понедельник фигуристка поссорилась с тренером, вышла с катка на "Чкалов Арене" в Москве и ушла в сторону Покровской набережной. Уличная камера в последний раз зафиксировала девушку на Волоколамском шоссе.

Позже на набережной нашли ее вещи, но самой Горбачевой не было. Рядом с местом, где обнаружены вещи чемпионки, заметны следы недавнего пикника. По словам местных жителей, у воды часто устраивали посиделки мигранты и асоциальные личности, а рядом расположены несколько строек.

Однако журналисты узнали, что на берегу нашли только носки и не факт, что они принадлежат Горбачевой. Между тем с собой у девушки были телефон, планшет и рюкзак темно-синего цвета.

Предполагается, что спортсменка могла утонуть в Москва-реке, специалисты уже обследуют акваторию.

Также фигуристки, которые тренировались с пропавшей, рассказали о странном мужчине, преследовавшем их на Покровской набережной.

В феврале этого года Горбачева стала победительницей первенства России по фигурному катанию среди юниоров в Перми. В финале Гран-при страны девушка заняла шестое место.

Ранее мы писали, что в Николаеве из реки выловили тело 20-летней девушки, которая пропала за два дня до этого.

Также мы сообщали, что в городе Днепре нашли чемодан с телом девушки в джинсах и бюстгальтере.