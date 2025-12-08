Сына заместителя мэра Харькова Даниила Кузьмина убили в Вене из-за 200 тысяч долларов.

Об этом сообщает газета Kronen Zeitung.

Издание пишет, что в ловушку в подземном гараже венского люкс-отеля Sofitel Даниила Кузьмина заманил 19-летний соотечественник, которому он доверял. Кузьмин во время встреч в Вене по неосторожности рассказал земляку о состоянии своего отца, хранящемся в так называемом цифровом кошельке.

19-летний парень вместе с другим украинцем 45 лет затем разработали план убийства. После зверских побоев (у жертвы не осталось почти ни одного зуба), на которые указывают следы крови в лестничном пролёте подземного гаража фешенебельной гостиницы, Даниил в конце концов выдал дуэту преступников код для двух криптокошельков.

Тяжелораненую жертву пыток затем перевезли на заднее сиденье Mercedes его отца.

На этом тёмном лимузине с полумёртвым Даниилом на заднем сиденье нападавшие отправились в удалённое место в венском районе Донауштадт. Там они вылили в салон две канистры бензина, которые 19-летний парень купил ранее на заправке, и подожгли автомобиль вместе с ещё живым сыном политика.

Благодаря записям камер наблюдения отеля следователи по убийствам из Управления уголовной полиции Вены быстро вышли на след двух подозреваемых. После международного ордера на арест для уже сбежавших на родину, в Украину, убийц арестовали. Там же над ними будет проходить суд.

Позже стало известно, что убийцы смогли снять с криптосчетов 200 тысяч долларов. В момент задержания у 19-летнего при себе было чуть меньше половины этой суммы, то есть около 100 000 долларов.

Напомним, по неофициальной информации, 45-летний нападавший Александр Агоев является бывшим высокопоставленным сотрудником Одесской таможни. А 19-летний парень Богдан Рынжук - сын известного в Черновцах предпринимателя и пасынок посла Украины в Болгарии.

Двое подозреваемых были задержаны в Одессе. Суд уже избрал им меру пресечения, отправив под стражу на 40 суток до поступления запроса об их выдаче для привлечения к уголовной ответственности на территории Австрии.

Как мы писали, 27 ноября австрийская пресса сообщила, что под железнодорожным мостом нашли сгоревший автомобиль с телом молодого украинца.

Два дня спустя стало известно, что жертву избила группа мужчин на встрече в подземном гараже дорогого венского отеля в центре города, после чего посадила на заднее сиденье его машины и сожгла живьем.