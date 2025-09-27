В Сети появился видеоролик вчерашнего расстрела президента федерации самбо Кривого Рога Евгения Понырко.

Его начали распространять в социальных сетях и пабликах.

По предварительной информации, киллеров было двое.

В полиции при этом отмечают, что стрелявший пока не задержан. В настоящее время проводится полицейская операция.

В Кривом Роге Понырко известен прежде всего как вице-президент Национальной федерации самбо. Он занимался не только детским спортом, но и вкладывал в него немало, в частности проводил турниры на призы от своего имени.

Он также был причастен к нескольким важным проектам, в частности "Инклюзивному самбо" для ветеранов войны и людей с инвалидностью. Несколько недель назад глава Совета обороны города Александр Вилкул наградил Евгения Понырко за значительный вклад в развитие спорта и популяризацию самбо в стране.

Накануне же появилась информация, что Понырко был убит. Очевидцы заявили, что слышали семь выстрелов. Мужчина погиб на месте, еще один получил ранение и находится в больнице.

