Военным, который в Черкасской области убил четверых полицейских при попытке задержания, является Сергей Русинов.

Об этом сообщает его бывший сослуживец по 158 и 198 батальйонам Ярослав Нищик.

По его словам, Русинова списали из армии уже после полномасштабного вторжения по состоянию здоровья. До этого он принимал активное участие в событиях на Майдане в 2014 году.

"В России на него открыты уголовные дела. Он первый начал стрелять по титушкам в феврале 2014 года во время побоища под Корсунем", - пишет Нищик, имея в виду, очевидно, события 20 февраля 2014 года, когда под Корсунь-Шевченковским майдановцы атаковали автобусы с крымскими антимайдановцами.

При этом Нищик заявляет, что Русинов поджог авто депутата Корсунского горсовета Виталия Сторожука, с которым у него был конфликт.

Как мы ранее писали, по подозрению в поджоге авто Сторожука Русинова пришла задерживать полиция, но тот устроил на нее засаду и убил четырех полицейских, прежде чем был убит сам.

В Нацполиции при этом уже заявляли, что стрельбу в Черкасской области устроил бывший военнослужащий.