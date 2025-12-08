Владельца собаки, искусавшей полицейских в Полтаве, отправили под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает местное издание "Полтавщина".

В публикации говорится, что речь идёт о 31-летнем ветеране Вооружённых сил Украины, вступившем в конфликт с патрульными после требования предъявить военно-учётные документы.

В дальнейшем полтавчанину грозит до 5 лет ограничение или лишение свободы. Его пса, питбультерьера Амура, после проверки документов и прививок, сегодня вернули домой.

Ранее телеграм-каналы Полтавщины опубликовали кадры, где питбуль трепает полицейского, пока с другими правоохранителями дерётся мужчина. Утверждалось, что этим закончилась попытка мобилизации хозяина собаки.

Ранее ветеран ВСУ поставил на место полицейского и военкома при проверке документов во Львове.

Война в Украине продолжается 1384-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 8 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне ВСУ подорвали дамбу в селе Приволье Донецкой области, что севернее Бахмута. Это было сделано, чтобы остановить продвижение российских войск. В свою очередь противник нанёс удар по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области. Также РФ атаковала энергетические объекты в Полтавской и Черниговской областях.

