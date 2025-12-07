В ночь на 7 декабря армия РФ нанесла массированный удар по Кременчугу в Полтавской области.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram.

По информации чиновника, российские войска атаковали несколько предприятий энергетического комплекса в Кременчугском районе.

"В результате прямых попаданий и падения осколков возникли пожары. Повреждено техническое оборудование. Также осколки вражеского беспилотника повредили хозяйственное строение на территории частного домовладения. Информация о пострадавших не поступала", - заявил Когут.

Он добавил, что в результате атаки наблюдаются перебои с тепло- и водоснабжением в некоторых районах громады.

При этом под массированным ударом оказалась и Черниговщина. По данным главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса, в Новгороде-Северском ударные БПЛА типа "Герань" повредили райотдел полиции, медицинский колледж и жилые дома.

В собственном доме погиб 50-летний мужчина, травмирована сотрудница полиции.

В Черниговском районе беспилотники попали по предприятию критической инфраструктуры. Часть населённых пунктов осталась без электроснабжения, однако к утру энергетики восстановили его. Отдельно зафиксировано попадание по энергообъекту в другом населенном пункте района.

В Городнянской громаде под удар попало одно из предприятий, аналогичная ситуация зафиксирована и в городе Мена.

В Чернигове "Герань" повторно атаковала объект теплоэнергетики.

Министерство энергетики также сообщает о попаданиях по объектам энергетической инфраструктуры в Черниговской области.

Напомним, ночью и утром 6 декабря Украину атаковали более 700 целей.

Война в Украине идет 1383-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 7 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что сделка по Украине находится на финишной прямой. The New York Times пишет, что российское наступление усиливается, и это обостряет внутренние проблемы украинской армии на разных участках фронта. Европа убеждает же президента Украины Владимира Зеленского не соглашаться на вывод войск из Донбасса.

