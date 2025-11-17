В Винниках Львовской области переселенцы из Запорожья избили ветерана "Азова", получившего в 2023 году ранение на запорожском направлении. Причиной драки стал стук его костылей.

Видео инцидента распространилось по соцсетям.

На кадрах мужчина средних лет из Запорожья с сыном-подростком пришел к соседям жаловаться на то, что ему мешает стук костыля раненого ветерана, который готовился к ампутации стопы.

"Вас предупреждали?" - спокойно спросил переселенец.

"О чем, что палочкой нельзя стучать?" - сразу перешел на повышенный тон ветеран.

"Слушайте, вы взрослый человек?" - продолжал спокойно говорить переселенец.

На эту его реплику наперебой стали крикливо отвечать военный и его жена, перебивая друг друга, причем "азовец" принялся потрясать перед лицом визитера костылем: "Вы из Запорожья? Я знаю, откуда ты! Я за твой город воевал! И вашу, бл@дь, девушку, которая снизу..."

После мата переселенец вскипел и придвинулся ближе к порогу квартиры, а военный бросился на него с кулаками. Конфликт перерос в драку, в которой ветерану разбили голову его же костылем. Пострадала и его супруга. Показательно, что в ходе драки все участники перешли с украинского на русский язык.

Конфликты между гражданскими и военными в Украине не редкость Ранее мы сообщали, что в Черкасской области 48-летний ветеран войны с инвалидностью ІІІ группы заявил об избиении сотрудниками ТЦК и СП.

Также мы рассказывали, как в Киеве подростки напали на военного в Гидропарке.