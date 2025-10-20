"Почему вы не служите?" Во Львове военный поставил на место полицейского и военкома
Во Львове произошел конфликт при проверке документов между мужчиной, служившим в Вооруженных силах Украины, полицейскими и сотрудником ТЦК. Бывший военный поставил на место тех, кто не служил.
Видеоролик начал появляться в местных пабликах.
По словам молодого полицейского, ни он, ни военком не служили в армии.
"Почему вы не служите?" - поинтересовался мужчина, которого остановили для удостоверения личности.
"Я служу в ТЦК", - ответил военком.
"В ТЦК? Разве это служба?" - заявил мужчина. По его словам, сам он два года воевал на передовой.
"А что, это не служба, по 18 часов на службе и получать 20000 грн?", - сказал военком.
Ранее появилось видео массовой драки гражданских с военкомами на парковке в Днепре.
А недавно под Тернополем неизвестные выкрали мобилизованного из машины ТЦК по дороге в учебную часть.
Война в Украине идет 1335-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 20 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.
Накануне назначенный РФ "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские войска контролируют промышленную зону Херсона на левом берегу Днепра, а также дачные посёлки на островах в низовьях реки. В Украине эту информацию не подтверждали. На картах военного обозревателя Deep State весь Херсон находится под контролем ВСУ.
