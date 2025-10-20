Во Львове произошел конфликт при проверке документов между мужчиной, служившим в Вооруженных силах Украины, полицейскими и сотрудником ТЦК. Бывший военный поставил на место тех, кто не служил.

Видеоролик начал появляться в местных пабликах.

По словам молодого полицейского, ни он, ни военком не служили в армии.

"Почему вы не служите?" - поинтересовался мужчина, которого остановили для удостоверения личности.

"Я служу в ТЦК", - ответил военком.

"В ТЦК? Разве это служба?" - заявил мужчина. По его словам, сам он два года воевал на передовой.

"А что, это не служба, по 18 часов на службе и получать 20000 грн?", - сказал военком.

Ранее появилось видео массовой драки гражданских с военкомами на парковке в Днепре.

А недавно под Тернополем неизвестные выкрали мобилизованного из машины ТЦК по дороге в учебную часть.

