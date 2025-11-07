Начальника отделения Дарницкого управления полиции, который сделал с арестованными 400 тысячами долларов, обнаружили в лесу Ровенской области в палатке.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратура.

По ее информации, на украденные деньги он купил бусик, палатку, зарядную станцию, продукты и спрятался в лесу, но через три дня его нашли и арестовали.

Мужчину обнаружили 6 ноября, во время обысков автомобиля и "тайника" правоохранители нашли и изъяли более 12,6 млн грн в иностранной валюте. В настоящее время следователи выясняют, куда "исчезла" остальная сумма.

Фигуранту сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Ему может грозить до 12 лет заключения с конфискацией.

Ранее мы писали, что в Киеве пропали арестованные средства и глава отделения Дарницкого управления полиции Юрий Рыбянский, который за них отвечал.

Как киевский полицейский начальник сбежал с арестованными $400 тысяч, мы подробно рассказывали в отдельном материале.