Пропавшего с арестованными деньгами полицейского нашли в лесу с палаткой
Начальника отделения Дарницкого управления полиции, который сделал с арестованными 400 тысячами долларов, обнаружили в лесу Ровенской области в палатке.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратура.
По ее информации, на украденные деньги он купил бусик, палатку, зарядную станцию, продукты и спрятался в лесу, но через три дня его нашли и арестовали.
Мужчину обнаружили 6 ноября, во время обысков автомобиля и "тайника" правоохранители нашли и изъяли более 12,6 млн грн в иностранной валюте. В настоящее время следователи выясняют, куда "исчезла" остальная сумма.
Фигуранту сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Ему может грозить до 12 лет заключения с конфискацией.
Ранее мы писали, что в Киеве пропали арестованные средства и глава отделения Дарницкого управления полиции Юрий Рыбянский, который за них отвечал.
Как киевский полицейский начальник сбежал с арестованными $400 тысяч, мы подробно рассказывали в отдельном материале.