"Страна" узнала подробности о бегстве начальника отделения Дарницкого управления полиции Юрия Рыбянского, который хотел уехать из Украины, прихватив с собою вещественные доказательства в виде четырех сотен тысяч долларов.

По долгу службы Рыбянский имел доступ к вещественным доказательствам и узнал, что в рамках уголовного производства о пресечении деятельности незаконных игровых салонов следователи инициировали арест через суд крупной суммы денег - 400 тысяч долларов наличными. По закону арестованные деньги должны были сдать в финансовую часть, однако Рыбянский решил действовать на упреждение на свой страх и риск.

Когда валюту сложили в сейфе в управлении полиции, к которому он имел непосредственный доступ, он вынес деньги и спрятал их дома. Продумав побег с этой крупной суммой, он раздобыл микроавтобус "рено траффик" белого цвета и, ничего не говоря семье, выехал в сторону западной границы.

Вероятно, там он планировал нелегально пересечь границу, используя коррупционные связи, и выехать в Европу.

Как только Рыбянский не вышел на работу в полицию, отключил телефон и не вернулся домой, родственники подали заявление о его пропаже без вести. Полиция сразу же зарегистрировала уголовное производство и начала расследование.

Сейчас проверяется версия, знал ли кто-то из его близких о вояже с валютой и не разыгрывал ли комедию с заявлением. Либо действительно беглец никого не посвящал в свои планы.

Когда хватились денег в рабочем сейфе в Дарницком управлении полиции на улице Кошица, многие коллеги сразу поняли, с чем связана пропажа Рыбянского.

Поиски активизировали с участием Государственного бюро расследований, с помощью камер наблюдения отследили передвижения полицейского и напали на след в Ровенской области.

Во время движения на микроавтобусе Рыбянского задержали в одном из районов Ровенщины. Госбюро расследований завело уголовное производство по ч.3 ст.365 УК Украины о превышении власти должностным лицом правоохранительного органа, повлекшем тяжкие последствия.

Рыбянскому грозит наказание до 10 лет тюрьмы.

Некоторые СМИ пишут, что беглец приходится кумом начальнику Дарницкого управления полиции. Официально это не подтверждалось.

Рыбянский много лет проработал в столичной полиции в разных районах, в том числе на Подоле.

Прокуратура намерена настаивать на аресте Рыбянского без права залога.

ГБР уже официально подтвердило информацию о попытке кражи Рыбянским 400 тыс. долларов.

Несколько лет назад мы рассказывали, как в Одессе полицейская украла кокаин из вещдоков на 100 тысяч долларов и пыталась его продать.