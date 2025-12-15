США уверены, что РФ примет проект мирного соглашения с гарантиями безопасности для Украины - Le Monde
В Соединенных Штатах уверены, что Россия сможет принять проект мирного соглашения с гарантиями безопасности для Украины.
Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источники.
Американское высокопоставленное должностное лицо заявило изданию, что проект соглашения, наработанный в Берлине между делегациями Украины и США, содержит "очень сильные гарантии безопасности" для Киева – подобные статье 5 НАТО.
По его словам, "все, что нужно украинцам, чтобы чувствовать себя в безопасности, включено в документ".
При этом он также заверил, что Россия примет эти условия.
В то же время другой переговорщик подчеркнул, что обсуждение гарантий "не будет продолжаться бесконечно".
Напомним, официальный представитель Белого дома в комментарии Sky News заявил, что между Россией и Украиной решены уже 90% вопросов после последних переговоров украинской и американской делегаций в Берлине.
Ранее СМИ писали, что главным предметом разногласий является территориальный вопрос: американцы настаивают на полном выводе украинских войск из Донецкой области. Киев пока на это согласие не дает.