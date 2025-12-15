Украина рассчитывает уже до конца дня достичь соглашения с США, которое "приблизит нас к миру".

Об этом заявил секретарь СНБО Рустем Умеров.

"За последние два дня украинско-американские переговоры были конструктивными и продуктивными, достигнут реальный прогресс. Мы надеемся, что к концу дня мы достигнем соглашения, которое приблизит нас к миру", - пишет глава переговорной делегации.

Он говорит, что в СМИ сейчас звучит "много шума и анонимных спекуляций" и призвал не поддаваться на слухи и провокации.

Позже спикер секретаря СНБО Диана Давитян заявила, что Умеров имел в виду не буквально до конца дня, а "в конце концов".

Вслед за Умеровым раскритиковал появившуюся в СМИ информацию о переговорах Украины и США заместитель главы МИД Сергей Кислица.

"Находясь в одной переговорной комнате с Кушнером и Уиткоффом второй день подряд, я бы сказал, что распространяемые в СМИ теории заговора ложны. Я положительно впечатлен уровнем понимания интересов Украины и позиции американских партнеров. Важно, чтобы американская сторона оставалась полностью вовлеченной в мирный процесс и пыталась определить шаги, которые могут привести к справедливому и устойчивому прекращению войны. Несправедливо искажать подход американской команды, в то время как они вкладывают время, усилия и ресурсы в установление мира. Каждая команда внимательно слушает друг друга. Позиция Украины очень ясна. Анонимные источники неверны", - заявил Кислица.

Он подчеркнул важность того, чтобы "американская сторона оставалась полностью вовлеченной в мирный процесс и пыталась определить шаги, которые могут привести к справедливому и устойчивому прекращению войны".

"Несправедливо искажать подход американской команды, которая вкладывает время, усилия и ресурсы в установление мира. Каждая сторона внимательно прислушивается к другой. Позиция Украины очень ясна. Анонимные источники неверны", - говорится в сообщении.

Не исключено, что эти комментарии появились по требованию американских переговорщиков из-за того, что их разозлили утечки информации в СМИ, в которых они могли заподозрить украинскую сторону.

Напомним, по данным западных СМИ, главным спорным пунктом на переговорах был территориальный вопрос - Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер требовали от президента Украины Владимира Зеленского согласиться на вывод украинских войск со всей территории Донецкой области, а Зеленский им возражал и соглашался лишь на прекращение огня по линии фронта.

Что именно из этого не соответствует действительности, из комментариев Кислицы и Умерова непонятно.

Между тем, как сообщило агентство Reuters, на вчерашних переговорах в Берлине Зеленский предложил отказаться от стремления Украины в НАТО.