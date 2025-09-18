Хотя совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2025" закончились 16 сентября, Польша решила оставить границу с Беларустью закрытой на неопределенный срок, тем самым перекрыв торговую артерию между Китаем и ЕС объемом 25 миллиардов евро в год.

Об этом пишет Politico.

На этом фоне Китай запускает контейнеровоз в Европу через тающую Арктику, говорится в другой статье издания.

Правительство Польши заявляет, что "движение будет восстановлено, как только граница станет полностью безопасной", что, по мнению Politico, выглядит как бессрочное решение.

Это закрытие затрагивает торговый маршрут, по которому перевозится 90% железнодорожных грузов между Китаем и ЕС. На этот коридор приходится 3,7% всей торговли между ЕС и Китаем, по сравнению с 2,1% годом ранее. Это настоящий спасательный круг для таких гигантов электронной коммерции, как Temu и Shein.

В этих условиях Китай тестирует скоростной маршрут в Европу вдоль северного побережья России. 20 сентября китайская компания отправит по этому маршруту грузовое судно, что стало возможным благодаря таянию льдов и ускорению изменения климата.

Китай отправляет контейнеровоз Istanbul Bridge в 18-дневный рейс из крупнейшего в мире порта Нинбо-Чжоушань в британский порт Феликстоу в сопровождении ледоколов. Такой рейс уже проводился, но на этот раз Пекин хочет наладить регулярное сообщение по российскому Северному морскому пути, который связывает несколько портов Азии и Европы.

Ранее мы сообщали, что Польша полностью закрыла границу с Беларусью 12 сентября в связи с началом белорусско-российских военных учений.

Напомним, на учениях "Запад-2025" было отработано развертывание комплекса "Орешник" и планирование применения нестратегического ядерного оружия.