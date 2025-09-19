Российская угроза Западу не является такой серьезной, как ее преподносят, и сильно преувеличена. Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер телеканалу Fox Business.

Несмотря на все заявления лидеров Европы и НАТО по поводу агрессивных планов и действий РФ, дипломат настроен, скорее, оптимистично.

"Я думаю, что российская угроза иногда преувеличена. Они не добились значительного успеха. Украине удалось отбить территорию, и, на мой взгляд, это указывает на слабость России… Их экономика колеблется, и, я думаю, продолжать войну для них будет сложно. Президент Трамп будет продолжать искать рычаги влияния и условия, чтобы посадить обе стороны и быть посредником для завершения войны", – сказал он.

Кроме того, по просьбе ведущих Уитакер прокомментировал недавнюю атаку РФ дронами по Польше.

"Если это был тест, я бы сказал, что НАТО его прошло. Мы сразу ответили, сбив дроны и направив сильный сигнал. Мы разворачиваем дополнительные средства в Польше и на восточном фланге… Нам нужно продолжать работу над многоуровневой и недорогой ПВО, потому что сбивать дроны-приманки многомиллионными ракетами неэффективно", – ответил он.

Ранее Уитакер заявлял, что президент США Дональд Трамп не будет принуждать Украину и Россию к конкретным условиям мира, но будет давить для завершения войны.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.