Военный самолет с министром обороны Испании Маргаритой Роблес на борту подвергся попытке нарушить работу его GPS. Инцидент произошел во время пролета судна через российское воздушное пространство близ Калининграда.

Об этом сообщает El Confidencial.

Самолет направлялся к базе НАТО в Шяуляе, что в Литве. На борту вместе с министром находились родственники испанских военнослужащих, размещенных в составе воздушно-тактического отряда VILKAS, а также сопровождавшие делегацию журналисты. Роблес летела на авиабазу Шяуляй для встречи со своей литовской коллегой и участия в мероприятиях, координируемых с НАТО в рамках политики сдерживания России в регионе.

Как рассказали источники журналистов, попытка вывести из строя навигационные системы не имела последствий, поскольку воздушное судно получало указания напрямую с военного спутника. Такой спутниковый сигнал является менее уязвимым к подобного рода помехам.

Командир экипажа не придал большого значения инцидента, заявив, что такие случаи часто происходят при полётах около Калининграда как с гражданскими, так и с военными самолётами.

В начале сентября СМИ писали, что Россия вывела из строя службы GPS на борту самолета главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, из-за чего она не могла приземлиться в аэропорту Болгарии. Правда, потом эту информацию опровергли.

Через несколько дней после инцидента самолет Spartan президента Литвы Гитанаса Науседы тоже не мог приземлиться в Вильнюсе, но уже из-за неизвестного дрона.