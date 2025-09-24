Государственный секретарь США Марко Рубио не исключил продажу Киеву наступательных вооружений. При этом он считает, что военного решения конфликт в Украине не имеет.

Такие заявления глава Госдепа сделал на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Украине.

Рубио прокомментировал критику России президентом США Дональдом Трампом на его переговорах с Владимиром Зеленским.

"Президент очень терпеливый человек, он очень привержен миру, но его терпение не бесконечно. И, как он неоднократно говорил, у него есть возможность и варианты наложения дополнительных экономических издержек на Российскую Федерацию, если это необходимо, чтобы положить этому конец. У него также есть возможность, как он уже решил сделать в некоторых обстоятельствах, продавать оборонительное вооружение и, возможно, наступательное вооружение, чтобы Украина могла защитить себя от этого нападения, приобретая это вооружение.

Итак, я здесь, чтобы сказать Совету Безопасности: Соединенные Штаты остаются столь же приверженными мирному урегулированию этого опасного конфликта, как и прежде. Но наступит момент, когда мы должны будем заключить, что, возможно, нет заинтересованности в мирном урегулировании. И тогда у президента появятся реальные варианты, которые он намерен использовать, как он ясно дал понять сегодня в некоторых из своих посланий", - сказал Рубио.

Однако он уверен, что война закончится за столом переговоров.

"Мы проводили встречи в Турции, встречи в Саудовской Аравии, встречи на Аляске, бесчисленные телефонные звонки, делая все возможное, чтобы прийти к разрешению этого конфликта, к его завершению – войны, которая не может закончиться военным путем. Она закончится за столом переговоров. Вот где эта война закончится. Но чем дольше она длится, тем больше людей умрет, тем больше будет разрушено", - добавил госсекретарь.

