Президент США Дональд Трамп выразил сожаление по поводу того, что его отношения с лидером РФ Владимиром Путиным не привели к миру в Украине.

"Я думал, что это будет легче всего из-за моих отношений с Путиным... К сожалению, эти отношения ничего не значат", - сказал Трамп на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Также Трамп подтвердил, что хочет дать Украине шанс отвоевать потерянные территории: "Посмотрим, как всё обернётся".

"Это очень печальная ситуация. Большинство из вас видели недавнее заявление, которое я сделал совсем недавно… Я действительно так чувствую. Пусть они вернут себе свою землю. Так что посмотрим, как всё обернётся", – сказал президент США.

Напомним, ранее Трамп провёл двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским и сделал ряд жёстких заявлений о России, НАТО и торговле энергоресурсами Европы с РФ.



В своей речи на Генассамблее Трамп назвал Китай и Индию "главными спонсорами" войны в Украине из-за продолжающихся закупок российской нефти - тезис, который он увязал с призывом к Европе "перекрыть" энергопотоки из РФ.

