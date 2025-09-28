Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал угрозы президента Украины Владимира Зеленского ударить по Кремлю.

Заявление Пескова прозвучало в интервью кремлевскому журналисту Павлу Зарубину.

"С каждым днем положение дел для Украины неумолимо ухудшается. И с каждым днем неумолимо ухудшаются переговорные позиции Украины. И вот в этом они должны отдавать себе отчет. Думаю, что внутренне они отдают себе отчет, но здесь блефуют. К сожалению, не идут по пути поисков мирных путей урегулирования", - сказал спикер Кремля.

Отвечая на вопрос о возможной реакции на удары по Кремлю, Песков заявил: "Слушайте, наш верховный главнокомандующий, президент, уже высказывался на эту тему. Лучше об этом даже не говорить. Все понимают, какая будет реакция РФ в случае попыток Киева атаковать Кремль".



Напомним, Зеленский также предупредил о ударах по российской энергетике в случае попытки устроить блэкаут в Украине, заявив, что если будет угроза блэкаута столице Украины, в Москве должны понимать, что тогда будет блэкаут и в столице России.

Ранее глава Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил НАТО войной в случае, если Альянс начнёт сбивать российские дроны над Украиной.













